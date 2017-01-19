Меркель закликала країни Євросоюзу до єдності

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Альфа і омега в тому, щоб Європа не дозволила собі поділитися всередині себе", - заявила канцлерка у середу, 18 січня, у своїй першій офіційній реакції на виступ прем'єр-міністерки Великобританії Терези Мей щодо "жорсткого сценарію" виходу з Євросоюзу.

Читайте такожБританські ЗМІ повідомили деталі жорсткого сценарію Brexit

При цьому Меркель наголосила, що офіційні переговори щодо Brexit розпочнуться не раніше, ніж Лондон офіційно заявить про початок свого виходу з ЄС.

У цей же день міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон розкритикував слова президента Франції Франсуа Олланда, який заявив, що без членства в ЄС Великобританія не зможе отримати настільки ж вигідні умови торговельних угод, як раніше. Джонсон порівняв цей підхід із "побиттям різками" і сказав, що він не вважає це "шляхом вперед".

У свою чергу, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер привітав "прояснення" позиції Великобританії у питанні Brexit. Водночас прем'єр-міністр Мальти, яка головує в ЄС, Джозеф Мускат також заявив, що нова угода ЄС із Великобританією буде чесною, однак не настільки вигідною, як за умов членства країни у Союзі.

Верховний суд Великобританії наступного вівторка, 24 січня, має дійти рішення, чи потрібна для старту Brexit згода парламенту країни.