Пентагон повідомив про ліквідацію одного з лідерів "Аль-Каїди" в Сирії

Про це заявив офіційний представник Пентагону Пітер Кук, повідомляється на офіційному сайті оборонного відомства, передає РБК.

З повідомлення випливає, що 17 січня американська авіація завдала удару в районі провінції Ідліб на північному заході Сирії, в результаті якого був смертельно поранений виходець з Тунісу Мохаммад Хабіб Буссадун аль-Тунісі.

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Він, за даними американської влади, відповідав за «зовнішні операції» терористичної організації і був пов'язаний з деякими атаками на збройні об'єкти західних країн.

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними Пентагону більше 80 бойовиків угруповання «Ісламська держава» були вбиті в Лівії під час повітряних ударів американської авіації по таборах ісламістів.