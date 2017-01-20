Ассанж заявив про готовність здатися владі США за умови дотримання його прав

Про це він заявив в ході прес-конференції, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

«Я дотримуюся всього того, що говорив, у тому числі пропозицію відправитися в Сполучені Штати при пом'якшенні вироку (інформатору Wikileaks) Челсі Меннінг. Його дію не збираються пом'якшувати до травня. У нас до того моменту може з'явитися багато питань для дискусій», — сказав він.

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На питання агентства, чи збирається він передати себе владі США і готовий до екстрадиції, Ассанж підкреслив, що не змінював своєї позиції. Він додав, що американський уряд має відмовитися від своїх звинувачень по відношенню нього. «Ми сподіваємося провести розмову з Мін'юстом про правильному шляху вперед», — запевнив Ассанж.

Раніше, 18 січня, чинний президент США Барак Обама пом'якшив судовий вирок колишньої військовослужбовцем Челсі Меннінг, раніше відомої як Бредлі Меннінг. Згідно зі зміненим рішенням, вона вийде на свободу 17 травня.