"Подруга Путіна" Ле Пен назвала 2016-й "роком англосаксонського пробудження"
Французький лідер ультраправих Марін Ле Пен закликала європейських виборців наслідувати приклад американців і англійців і "прокинутися" в 2017 році, витіснивши на виборах у цьому році традиційні партії.
Про це повідомляє Reuters.
Ле Пен вважає, що її прихильники, які дотримуються евроскептических поглядів, можуть запустити "ефект доміно" в Європі.
На наступний день після того, як президент США Дональд Трамп вступив на посаду, Ле Пен заявила, що "2016 рік був роком "англосаксонського пробудження".
Читайте також"Друзі Путіна" стали лідерами президентської гонки у Франції - опитування
Як повідомляв УНІАН, 3 січня Ле Пен заявила, що не вважає анексію Криму Росією незаконною. «Я абсолютно не вважаю, що анексія була незаконною: був референдум, жителі Криму побажали приєднатися до Росії», - сказала вона в інтерв'ю BFMTV.
МЗС України висловло обурення у зв'язку з висловлюванням Ле Пен. У Службі безпеки України не виключили встановлення для Ле Пен заборони на в'їзд в Україну черех її заяву щодо Криму. Пізніше в СБУ заявили, що направили в МЗС лист для узгодження заборони на в'їзд в Україну французького політика.