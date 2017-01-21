"Подруга Путіна" Ле Пен назвала 2016-й "роком англосаксонського пробудження"

Про це повідомляє Reuters.

Ле Пен вважає, що її прихильники, які дотримуються евроскептических поглядів, можуть запустити "ефект доміно" в Європі.

На наступний день після того, як президент США Дональд Трамп вступив на посаду, Ле Пен заявила, що "2016 рік був роком "англосаксонського пробудження".

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Як повідомляв УНІАН, 3 січня Ле Пен заявила, що не вважає анексію Криму Росією незаконною. «Я абсолютно не вважаю, що анексія була незаконною: був референдум, жителі Криму побажали приєднатися до Росії», - сказала вона в інтерв'ю BFMTV.

МЗС України висловло обурення у зв'язку з висловлюванням Ле Пен. У Службі безпеки України не виключили встановлення для Ле Пен заборони на в'їзд в Україну черех її заяву щодо Криму. Пізніше в СБУ заявили, що направили в МЗС лист для узгодження заборони на в'їзд в Україну французького політика.