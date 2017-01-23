Амон і Вальс лідирують у першому турі праймеріз соціалістів у Франції

За попередніми даними, Амон набрав 35,21% голосів, Вальс - 31,56%. На третьому місці - екс-міністр економіки Арно Монтебур, за якого проголосували близько 18% виборців, пише Бі-Бі-Сі.

Лідер соціалістів і чинний президент Франції Франсуа Олланд вирішив не брати участь у передвиборчій кампанії.

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Другий тур попередніх виборів пройде 29 січня, за його підсумками буде визначено кандидат у президенти Франції від Соціалістичної партії на виборах 2017 року.

Згідно з останніми даними соцопитувань, жодного з потенційних кандидатів-соціалістів немає великих шансів досягти фінального раунду президентських виборів.