Амон і Вальс лідирують у першому турі праймеріз соціалістів у Франції
00:28, 23 січня 2017Світ
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Колишній міністр освіти Франції Бенуа Амон і колишній прем'єр-міністр країни Мануель Вальс стали лідерами за підсумками першого туру праймеріз соціалістів у Франції.
Мануель Вальс / REUTERS
За попередніми даними, Амон набрав 35,21% голосів, Вальс - 31,56%. На третьому місці - екс-міністр економіки Арно Монтебур, за якого проголосували близько 18% виборців, пише Бі-Бі-Сі.
Лідер соціалістів і чинний президент Франції Франсуа Олланд вирішив не брати участь у передвиборчій кампанії.
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Бенуа Амон / REUTERS
Другий тур попередніх виборів пройде 29 січня, за його підсумками буде визначено кандидат у президенти Франції від Соціалістичної партії на виборах 2017 року.
Згідно з останніми даними соцопитувань, жодного з потенційних кандидатів-соціалістів немає великих шансів досягти фінального раунду президентських виборів.
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