Голова Пентагону Меттіс запевнив генсека НАТО у важливості альянсу

Про це повідомляє Бі-Бі-Сі.

"Обидва керівники обговорили важливість наших спільних цінностей, і міністр підкреслив, що США завжди починали з Європи, коли шукали союзників для захисту цих цінностей", - повідомив представник Пентагону Джефф Девіс.

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Меттіс також провів телефонну розмову з міністром оборони Британії Майклом Феллоном, в ході якого теж зазначив, що США зберігають "несхитну відданість" по відношенню до НАТО.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп неодноразово називав НАТО застарілим військовим союзом, який втратив свою роль. На думку Трампа, альянс неефективний, а внесок європейських союзників США в організацію недостатній.