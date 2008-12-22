Війська США замінять британців в Іраку

Підрозділи угруповання США замінять британський військовий контингент на півдні Іраку, повідомляє Associated Press з посиланням на військове командування США в Іраку.

Перекидання американських солдатів в район Басри, де розквартировані британські солдати, почнеться на початку 2009 року. Командувач американськими і союзними військами інших держав в Іраку генерал Рей Одієрно повідомив, що він вже продумує пересування штабу бригади або штабу дивізії, приблизно із 100 осіб, а також бойові підрозділи в друге за величиною місто Іраку.

Реакція США настала після суботнього рішення парламенту Іраку, який проголосував проти надання британським військам мандата на перебування після 2008 року, зазначає агентство.

Наразі на авіабазі в місті Басра на півдні Іраку дислоковано 4100 військовослужбовців. 1 січня 2009 року закінчується термін дії резолюції 1790 РБ ООН, яка санкціонувала перебування іноземних військ на території Іраку. Проте Велика Британія заявила, що виведення основного контингенту почнеться з 31 травня 2009 року, залишаться лише 400 військових, які допомагатимуть в підготовці кадрів військово-морського флоту Іраку. За словами прем`єр-міністра Гордона Брауна, зараз ведеться підготовка, щоб британські військові "мали тверді легальні підстави" для перебування в Іраку в 2009 році.

З США Ірак уклав угоду, зігдно з якою Вашингтон дістав можливість залишити війська в країні до 2011 року.

Глава Пентагону Роберт Гейтс нещодавно заявив, що військова місія США в Іраку закінчується і основні з`єднання залишать країну. Очікується, що американські війська, які звільнилися, будуть скеровані на південь і східні райони Афганістану.

РІА “Новости”