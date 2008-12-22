Іран вперше офіційно підтвердив факт поставок російських систем ППО

Представник парламентської комісії з безпеки і зовнішньої політики Ірану заявив про початок поставок російських систем ППО С-300. Про це повідомляє в неділю іранське державне інформагентство IRNA.

За словами Ісмаїла КОСАРІ, принципова домовленість про поставки досягнута і "вже незабаром" Іран одержить комплектуючі ракетних комплексів. Таким чином, іранська влада вперше офіційно підтвердила факт поставок російських систем ППО.

Повідомлення про можливі поставки комплексів С-300 з Росії до Ірану з`явилися наприкінці грудня 2007 року. Тоді міністр оборони Ісламської республіки повідомив про готовність закупити п`ять дивізіонів С-300. Федеральна служба РФ з військово-технічної співпраці спростовувала ці дані.

Можливість поставок російських комплексів ППО іранцям викликає стурбованість Ізраїлю, оскільки такі поставки можуть серйозно змінити баланс сил на Близькому Сході і захистити Іран від можливих авіаударів.