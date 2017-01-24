The Guardian знайшла схожість у заявах Трампа та Кім Чен Ина

Про це пише газета The Guardian, яка вирішила порівняти заяву президента США в день його інавгурації зі словами лідера Північної Кореї під час зустрічі з військовими.

Читайте такожГолова Пентагону Меттіс запевнив генсека НАТО у важливості альянсу

У своєму зверненні до народу під час військового параду в Пхеньяні 10 жовтня 2015 року з нагоди 70-річчя партії, Кім Чен Ин подякував «героїчним чоловікам і жінкам армії і служб безпеки, які відповіли на заклик партії працювати на благо нації і створили одне героїчне чудо за іншим у своєму прагненні побудувати процвітаючу соціалістичне суспільство».

«Звичайні жителі КНДР чують ці слова кожен день. Вони чують слово патріотизм на зборах місцевих жителів, де, наприклад, їм кажуть виробляти більше рису з любові до своєї країни, або зібрати більше металобрухту для зброї і боєприпасів», - прокоментував репортер Asia Press Дзіро Ісімару.

Як зазначає видання, у своїй інавгураційній промові Трамп заявив, що він поверне країні лідерство і стверджував, що патріотичне завзяття може стати ліками для розділеної нації.