The Guardian знайшла схожість у заявах Трампа та Кім Чен Ина
Слова Дональда Трампа про те, що день його інавгурації повинен стати "національним днем патріотичної відданості" схоже на заяву лідера КНДР Кім Чен Ина.
Про це пише газета The Guardian, яка вирішила порівняти заяву президента США в день його інавгурації зі словами лідера Північної Кореї під час зустрічі з військовими.
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У своєму зверненні до народу під час військового параду в Пхеньяні 10 жовтня 2015 року з нагоди 70-річчя партії, Кім Чен Ин подякував «героїчним чоловікам і жінкам армії і служб безпеки, які відповіли на заклик партії працювати на благо нації і створили одне героїчне чудо за іншим у своєму прагненні побудувати процвітаючу соціалістичне суспільство».
«Звичайні жителі КНДР чують ці слова кожен день. Вони чують слово патріотизм на зборах місцевих жителів, де, наприклад, їм кажуть виробляти більше рису з любові до своєї країни, або зібрати більше металобрухту для зброї і боєприпасів», - прокоментував репортер Asia Press Дзіро Ісімару.
Як зазначає видання, у своїй інавгураційній промові Трамп заявив, що він поверне країні лідерство і стверджував, що патріотичне завзяття може стати ліками для розділеної нації.