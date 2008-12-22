Відмова від долара США була б справжньою дурістю

Відмова від долара США, зокрема як основної валюта Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), був би "справжньою дурістю". Таку думку президент Еквадору Рафаель Корреа висловив у неділю під час свого щотижневого звернення. "Наш уряд зробив більше, ніж будь-хто, для збереження економіки на основі долара", - передає слова Р.Корреа Reuters.

Коментуючи заходи уряду, спрямовані на боротьбу з кризою, еквадорський президент зазначив, що найближчим часом влада муситиме скоротити соціальні витрати держави, щоб зберегти в резерві якомога більше доларів.

Нагадаємо, експерти тривалий час побоювалися, що відомий своїми лівими поглядами президент Еквадору відмовиться від долара США, який 8 років тому був прийнятий як офіційна валюта країни. Нині використання долара сприймається більшістю еквадорців як гарантія стабільності їх економіки.

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