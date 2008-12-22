Путін потрапив у десятку найвпливовіших людей світу

Обраний Президент США Барак ОБАМА, голова КНР ХУ Цзіньтао і Президент Франції Ніколя САРКОЗІ очолили список найвпливовіших людей світу за версією журналу Newsweek.

Тижневик, чий останній цьогорічний номер надійде в продаж сьогодні, 22 грудня, склав перелік, до якого увійшли 50 відомих політиків, економістів та інших діячів сучасності. Цей матеріал з`явився напередодні на інтернет-сайті видання.

У "десятку найвпливовіших" увійшли також глава Федеральної резервної системи США Бен БЕРНАНКЕ, керівник Європейського центрального банку Жан-Клод ТРІШЕ і глава Банку Японії Масаакі ШИРАКАВА, відзначає NEWSru.

На 7-му і 8-му місцях розташувалися британський прем`єр Гордон БРАУН і федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ. На 9-м місці - прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН. На 10-м місці - король Саудівської Аравії Абдалла ібн Абдель Азіз Аль САУД.

У перелік журналу увійшли також північнокорейський лідер КІМ Чен Ір (12-е місце), Хіларі і Білл КЛІНТОНИ (13-е і 14-е місце), індійський політик Соня ГАНДІ (17-е місце), прем`єр-міністр Іраку Нурі аль-Маліки (21-е місце).

На 36-му і 37-му місцях опинилися відповідно мер Нью-Йорка Майкл БЛУМБЕРГ і Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI. "Терорист номер один" Осама бін ЛАДЕН розташувався на 42-му місці.

Серед "найвпливовіших людей світу" опинилися також "друзі Барака ОБАМИ" - саме так вони позначені в списку на 30-м і 31-м місцях - головний політстратег штабу Б,ОБАМИ Девід АКСЕЛЬРОД і радник обраного Президента Валері ДЖАРРЕТ.