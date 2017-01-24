"Тихе прибуття": ЗМІ помітили Обаму з дружиною на острові мільярдера (фото)

Про це повідомляє Daily Mail.

Колишня перша леді прилетіла на Британські Віргінські острови на приватному літаку бізнесмена. Чи перебував на борту Обама, або ж він добирався до пункту призначення окремо, не уточнюється. Після "тихого" прибуття дружини попозували з персоналом місцевого аеропорту, а потім вирушили на острів Некер, де знаходиться курорт Бренсона.

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Офіційної інформації з приводу візиту немає. Чи будуть екс-президент і його дружина зустрічатися з мільярдером, невідомо.

Раніше сім'я Барака Обами переїхала в нове житло. Будинок екс-президента США розташований в столиці: особняк у Вашингтоні був придбаний заздалегідь.