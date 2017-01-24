"Тихе прибуття": ЗМІ помітили Обаму з дружиною на острові мільярдера (фото)
Екс-президент США Барак Обама і його дружина Мішель Обама прибули на курорт британського мільярдера Річарда Бренсона.
Про це повідомляє Daily Mail.
Колишня перша леді прилетіла на Британські Віргінські острови на приватному літаку бізнесмена. Чи перебував на борту Обама, або ж він добирався до пункту призначення окремо, не уточнюється. Після "тихого" прибуття дружини попозували з персоналом місцевого аеропорту, а потім вирушили на острів Некер, де знаходиться курорт Бренсона.
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Офіційної інформації з приводу візиту немає. Чи будуть екс-президент і його дружина зустрічатися з мільярдером, невідомо.
Раніше сім'я Барака Обами переїхала в нове житло. Будинок екс-президента США розташований в столиці: особняк у Вашингтоні був придбаний заздалегідь.
Барак and Michelle Obama arrive in British Virgin Islands for paradise getaway https://t.co/dy42xNpkwLpic.twitter.com/U47w91xOEb— Daily Mail US (@DailyMail) January 24, 2017