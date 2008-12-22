Скандал у Польщі: президент позиватиметься до прем'єра

У сусідній Польщі - скандал. Конфлікт між першими особами держави. Президент Лех Качинський хоче позиватися до прем`єра Дональда Туска через жовтневий інцидент з літаками, передає 5 канал

Нагадаємо, тоді пан Туск не пускав главу держави на саміт Євросоюзу в Брюсселі. Переконуючи, що зовнішня політика - це клопіт Кабінету міністрів, прем`єр не дав літака Президенту. Лех Качинський змушений був винаймати приватний чартер.

Зараз він вимагає за це відшкодування - 150 тисяч злотих, це 50 тисяч доларів. За скандалом між польськими керманичами спостерігала вся Європа. Експерти переконані, що обидва лідери вже розпочали змагання за 2010-й рік. На тоді заплановані президентські вибори.