Скандал у Польщі: президент позиватиметься до прем'єра
09:23, 22 грудня 2008Світ
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Спостерігає вся Європа
|Лех Качинський
Нагадаємо, тоді пан Туск не пускав главу держави на саміт Євросоюзу в Брюсселі. Переконуючи, що зовнішня політика - це клопіт Кабінету міністрів, прем`єр не дав літака Президенту. Лех Качинський змушений був винаймати приватний чартер.
Зараз він вимагає за це відшкодування - 150 тисяч злотих, це 50 тисяч доларів. За скандалом між польськими керманичами спостерігала вся Європа. Експерти переконані, що обидва лідери вже розпочали змагання за 2010-й рік. На тоді заплановані президентські вибори.
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