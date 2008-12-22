Лукашенко їде до Москви торгуватися за газ

Президенти Росії і Білорусії зустрінуться у понеділок в Москві. Олександра Лукашенка супроводжують глава білоруського Національного банку Петро Прокопович і прем`єр-міністр Сергій Сидорський. У переговорах також візьме участь прем`єр-міністр Росії Володимир Путін. Одна з головних тем зустрічі, яка не розглядається як засідання Держради союзної держави (яке вже зривалося двічі, 3 листопада і 1 грудня), - ціна на газ для Білорусі в 2009 році. Про зустріч 22 грудня глави держав домовилися минулого тижня під час телефонної розмови.

Радіо Свобода