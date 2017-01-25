У Німеччині пройшли рейди проти ультраправих, підозрюваних у підготовці атак на поліцію і біженців

Як повідомляє rbb.24, рано вранці 25 січня правоохоронці провели обшуки у квартирах семи правих екстремістів відразу в декількох федеральних землях, у тому числі в Берліні та Бранденбурзі.

Всього було перевірено 12 квартир і ряд інших приміщень, пов'язаних з ультраправими.

На думку влади, підозрювані планували здійснити атаки на співробітників поліції, біженців та євреїв.

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Водночас про якісь конкретні плани злочинців у поліції не розповідають.

При цьому наголошується, що під час рейдів правоохоронці отримали ряд доказів щодо планування атак, в тому числі дані з електронних пристроїв.

Відзначимо, що останнім часом у Німеччині активізувалася діяльність праворадикальних груп.

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Зокрема, в середині січня 2017 року в місті Коттбус (федеральна земля Брандебург) близько 100 неонацистів провели марш, а в ніч з 22 на 23 січня в районі Берліна Нойкьольн були здійснені ряд нападів на майно громадян, які виступають проти активізації правих в країні.

Цю тенденцію підтверджує і статистика. Так, 25 січня німецьке видання Der Tagesspiegel опублікувало статтю про зростання ультраправого руху в Німеччині, наголошуючи при цьому на воєнізованому характері даних груп.

Наголошується, що тільки за 2016 рік число правих радикалів в країні збільшилося на 300 осіб до 12100. При цьому під поняття "правих екстремістів" підпадає широкий спектр груп – починаючи від неонацистів і скінхедів до прихильників Націонал-демократичної партії Німеччини (НДР) та руху Пегіда.

Водночас особливе занепокоєння викликає той факт, що багато з ультраправих в Німеччині озброєні – за оцінками місцевої служби безпеки. близько 10% з них мають дозвіл на володіння зброєю, що значно перевищує середній рівень володіння зброєю серед населення ФРН.

І все це на тлі зростаючої підтримки серед виборців правопупулистской партії Альтернатива для Німеччини (АфД) і майбутніх парламентських виборів у вересні 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня стало відомо, що екс-глава Європейського парламенту Мартін Шульц буде висунутий від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) на посаду канцлера на виборах у вересні 2017 року.

Також за цю посаду в четвертий раз побореться нинішній канцлер Німеччини Ангела Меркель.