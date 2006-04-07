У Великій Британії перший випадок пташиного грипу

У Великій Британії офіційно підтверджено перший випадок загибелі птиці від високопатогенного грипу, повідомляє SkyNews.

Власті підтвердили факт виявлення штаму H5N1 у лебедя, знайденого мертвим біля містечка Анстратер у Шотландії на побережжі Північного моря.

Те місце, де 29 березня було знайдено лебедя - приморське селище Cellardyke в області Файф, зараз оточене. Місцева влада ввела санітарно-захисну зону в радіусі трьох кілометрів, а також десятикілометрову зону спостереження. Тіла ще 12 лебедів, знайдених мертвими в різних районах Шотландії, відправлено на аналіз.

Власті в Единбургу ухвалили рішення про негайне припинення вивозу м`яса птиці і яєць із зони спостереження. Вони також оповістили населення, що приводу для занепокоєння, у зв`язку з можливою загрозою здоров`ю людей, поки що немає, передає NEWru.