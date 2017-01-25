ЦРУ виклало дані про зіткнення підводних човнів СРСР і США біля берегів Шотландії

21:04, 25 січня 2017
Світ
2322 0

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США розсекретило повідомлення про зіткнення радянської і американської підводних човнів біля берегів Шотландії у 1974 році.

Фотоілюстрація / REX FEATURES

Про це повідомляє CNET.

ЦРУ опублікувало телеграму, надіслану Генрі Кіссінджеру, з повідомленням про інцидент.

«Тільки що отримали дані від Пентагону про зіткнення нашої субмарини з радянської», - йдеться в телеграмі.

Читайте такожКитай захопив дослідницький безпілотний підводний апарат США – Пентагон

Зазначається, що після зіткнення обидві підводного човна піднялися на поверхню, проте потім радянська субмарина занурилася і пішла від місця інциденту.

Нагадаємо, раніше ЦРУ виклало в мережу розсекречені документи про холодну війну, НЛО і телепатичні можливості людини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #СРСР#ЦРУ#субмарина