ЦРУ виклало дані про зіткнення підводних човнів СРСР і США біля берегів Шотландії

Про це повідомляє CNET.

ЦРУ опублікувало телеграму, надіслану Генрі Кіссінджеру, з повідомленням про інцидент.

«Тільки що отримали дані від Пентагону про зіткнення нашої субмарини з радянської», - йдеться в телеграмі.

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Зазначається, що після зіткнення обидві підводного човна піднялися на поверхню, проте потім радянська субмарина занурилася і пішла від місця інциденту.