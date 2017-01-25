ЦРУ виклало дані про зіткнення підводних човнів СРСР і США біля берегів Шотландії
21:04, 25 січня 2017Світ
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Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США розсекретило повідомлення про зіткнення радянської і американської підводних човнів біля берегів Шотландії у 1974 році.
Фотоілюстрація / REX FEATURES
Про це повідомляє CNET.
ЦРУ опублікувало телеграму, надіслану Генрі Кіссінджеру, з повідомленням про інцидент.
«Тільки що отримали дані від Пентагону про зіткнення нашої субмарини з радянської», - йдеться в телеграмі.
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Зазначається, що після зіткнення обидві підводного човна піднялися на поверхню, проте потім радянська субмарина занурилася і пішла від місця інциденту.
Нагадаємо, раніше ЦРУ виклало в мережу розсекречені документи про холодну війну, НЛО і телепатичні можливості людини.
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