Понад 700 лобістів зареєструвалися у реєстрі Єврокомісії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Валері РАМПІ.

За її словами, спочатку реєстрації щотижня реєструються до 30 організацій лобістів, що працюють з європейськими інституціями. Понад 400 з них представляють інтереси окремих підприємств та секторальних асоціацій, 150 – неурядові громадські організації.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня Єврокомісія і Європарламент започаткували роботу спеціальної робочої групи для гармонізації процедури реєстрації лобістів.

Єврокомісія почала створювати реєстр лобістів 23 червня 2008 року. При реєстрації від лобістів вимагають розкриття певної інформації для підвищення прозорості відносин між лобістами та Єврокомісією. Крім того, організації лобістів мають перед занесенням до реєстру підписати Кодекс поведінки лобістів, схвалений нещодавно Єврокомісією. Кодекс встановлює низку принципів діяльності лобістів, серед яких відкритість, чесність та цілісність.