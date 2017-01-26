Трамп вважає тортури ефективним засобом ведення допитів

Про це він заявив в інтерв'ю ABC News, передає Медуза.

Він пояснив, що днями запитав у високопоставлених співробітників спецслужб, чи працюють тортури. "Відповідь була: "так, безумовно", - розповів президент США.

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Трамп додав, що, на його думку, "боротися з вогнем потрібно за допомогою вогню", і привів у приклад вбивства терористами християн на Близькому Сході.

У той же час президент підкреслив, що буде покладатися в цьому питанні на думку своєї команди, насамперед, міністра оборони Джеймса Меттіса й директора ЦРУ Майка Помпео.

Як зазначає ABC News, раніше сам Трамп цитував думку Меттіса про марність тортур. Помпео під час слухань у Сенаті заявив, що "не може собі уявити", що Трамп віддасть наказ повернутися до використання силових методів ведення допитів.

Нагадаємо, в ході передвиборної кампанії Трамп висловлювався на користь використання тортур водою "і не тільки". У своїх публічних виступах він стверджував, що тортури працюють і "тільки дурень може думати, що ні".