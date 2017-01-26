Трамп вважає тортури ефективним засобом ведення допитів
Президент США Дональд Трамп вважає тортури, в тому числі тортури водою, ефективним засобом.
Про це він заявив в інтерв'ю ABC News, передає Медуза.
Він пояснив, що днями запитав у високопоставлених співробітників спецслужб, чи працюють тортури. "Відповідь була: "так, безумовно", - розповів президент США.
Читайте такожПравозахисники: Трамп - головна загроза для прав людини
Трамп додав, що, на його думку, "боротися з вогнем потрібно за допомогою вогню", і привів у приклад вбивства терористами християн на Близькому Сході.
У той же час президент підкреслив, що буде покладатися в цьому питанні на думку своєї команди, насамперед, міністра оборони Джеймса Меттіса й директора ЦРУ Майка Помпео.
Як зазначає ABC News, раніше сам Трамп цитував думку Меттіса про марність тортур. Помпео під час слухань у Сенаті заявив, що "не може собі уявити", що Трамп віддасть наказ повернутися до використання силових методів ведення допитів.
Нагадаємо, в ході передвиборної кампанії Трамп висловлювався на користь використання тортур водою "і не тільки". У своїх публічних виступах він стверджував, що тортури працюють і "тільки дурень може думати, що ні".