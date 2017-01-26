У США померла відома актриса Мері Тайлер Мур

Про це повідомляє Reuters з посиланням на її представника, передає РБК.

За її словами, актриса померла в середу, 25 січня. Представник зазначила, поруч з нею перебували її чоловік і друзі.

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Мері Тайлер Мур народилася в Нью-Йорку у 1936 році. Вона стала відома після того, як зіграла роль Лаури Петрі в сіткомі «Шоу Діка Ван Дайка». За цю роль актриса отримала дві премії «Еммі».

Загалом за свою кар'єру Мур отримала сім премій «Еммі», три «Золотих Глобуси» і низку інших премій. Вона також була номінована на «Оскар» за роль у фільмі «Звичайні люди».

У 1992 році актрису удостоїли зірки на Голлівудській алеї слави». У її честь також звели статую в центрі Міннеаполіса.