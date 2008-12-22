Партнерство із США нічого не гарантує Україні в разі інтервенції

У разі порушення кордонів України якою-небудь державою українсько-американська Хартія про стратегічне партнерство не зобов’язує жодну з двох сторін надавати допомогу військовими засобами.

Про це у коментарі тижневику “Дзеркало тижня” (№ 48 від 20-26 грудня 2008 року) заявив Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР.

“Українсько-американська Хартія про стратегічне партнерство, підписана 19 грудня, у Вашингтоні, стала підтвердженням важливих гарантій безпеки України”, - зазначив посол.

“У першому розділі хартії підтверджується незалежність, суверенітет і територіальна цілісність двох країн, а також недоторканність кордонів. Ці принципи — фундаментальні в наших відносинах”, - наголосив В.ТЕЙЛОР.

Він заявив, що новий документ підтверджує гарантії безпеки, зафіксовані у тристоронній заяві президентів України, США та Росії від 14 січня 1994 року, а також у Будапештському меморандумі про гарантії безпеки від 5 грудня 1994 року у зв’язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

На запитання “Дзеркала тижня”, чи передбачає хартія військову підтримку США у разі порушення кордонів України якою-небудь державою, В.ТЕЙЛОР відповів: “У тій ситуації, що описана, хартія не зобов’язує жодну з двох сторін надавати допомогу військовими засобами. Такого роду гарантії безпеки мають бути ратифіковані конгресом”.

Водночас він наголосив, що Вашингтонська хартія все ж передбачає реакцію США на можливе порушення українських кордонів.

“У хартії знову підтверджується принцип Будапештського меморандуму: якщо буде порушено кордони, то в цьому разі ми зустрінемося й обговоримо наші наступні кроки”, - зауважив В.ТЕЙЛОР.

Другий розділ хартії, за його словами, присвячений сфері оборони і безпеки. “У ньому говориться про те, що обидві країни зацікавлені в сильній, незалежній, демократичній Україні. Поглиблення її інтеграції в європейські структури є обопільним пріоритетом. У цьому розділі знову підкреслюється, що Україна буде членом НАТО”, - повідомив посол.

У розділі також передбачено зміцнення співпраці України і США в питаннях оборони і безпеки для запобігання глобальним загрозам стабільності в світі, що, за словами В.ТЕЙЛОРА, відповідає інтересам як обох сторін, так і регіону.

“Далі йдеться про те, що метою нашої роботи в комісії Україна – НАТО є посилення здатності взаємодії сил Північноатлантичного альянсу й України. Зокрема і з допомогою підвищення рівня підготовки та поставок військової техніки для українських сил”, - повідомив В.ТЕЙЛОР.

Він також зазначив, що оборонні відомства двох країн вже ведуть переговори про категорії техніки для таких постачань. “Остаточне рішення ще не прийнято. Але, наскільки я знаю, міністри оборони ЄХАНУРОВ і ГЕЙТС обговорювали, зокрема, питання про фрегати”, - сказав посол, уточнивши, що предметом обговорення є передача українській стороні 1-3 фрегатів зі складу ВМС США.

Посол також зауважив, що третій розділ хартії присвячений економіці, торгівлі та співпраці у сфері енергетики, в четвертому йдеться про зміцнення демократії, а п’ятий розділ присвячений розширенню контактів між людьми і співпраці у сфері культури.

В.ТЕЙЛОР додав, що в контексті останнього розділу йдеться також про те, що Україна вітає намір США збільшити свою дипломатичну присутність у Криму. “Ми ще обговорюємо формат цієї присутності. Але це може бути структура з певними консульськими функціями”, - уточнив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2008 року міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО і державний секретар США Кондоліза РАЙС підписали Хартію про стратегічне партнерство України і Сполучених Штатів Америки.