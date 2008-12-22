Польща в листопаді скоротила виробництво майже на 9%

Промислове виробництво у Польщі в листопаді цього року, в порівнянні з листопадом минулого року, зменшилось на 8,9%, що стало продовженням падіння виробництва в жовтні на 0,1%.

Як повідомляє газета Polska, експерти очікували падіння на 5-7%.

Причиною різкого скорочення економісти називають різкий спад попиту на польські товари на Заході у зв’язку з економічною кризою.

За даними газети, виробництво в металургійній сфері в листопаді зменшилось на 34%, в хімічній галузі - на 25%, в автомобільній - на 17,9%.

В мінусі показники 22 з 29 основних галузей польської економіки.

Експерти прогнозують продовження спаду виробництва в грудні та в перших двох кварталах 2009 року, через що роботу можуть втратити від 300 до 500 тисяч поляків.

"Чорний сценарій передбачає зростання безробіття до 12,6% на кінець 2009 року з нинішніх 8,8%», - каже економіст JJ Consulting Януш ЯНКОВ’ЯК. Найбільше звільнень може бути в будівельній, автомобільній та меблевій галузі.

Я.ЯНКОВ’ЯК, однак, переконаний, що Польща не ввійде в рецесію завдяки значному споживанню всередині країни, яке забезпечить зростання ВВП на близько 1% в першому та другому кварталі наступного року.