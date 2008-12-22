Французи шкодують, що місію ОБСЄ в Грузії доведеться закрити

Французьке президентство в Європейському Союзі висловлює жаль з приводу закриття місії ОБСЄ в Грузії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у заяві президентства, текст якої передано УНІАН.

«Президентство Ради Європейського Союзу висловлює жаль з приводу того, що жодна домовленість не була досягнута на цьому етапі для продовження мандату місії ОБСЄ в Грузії на 2009 рік», - зазначається у заяві.

Водночас президентство висловлює сподівання, що рішення буде знайдено швидко і з урахуванням інтересів всіх сторін.

Закриття місії ОБСЄ в Грузії має розпочатися на початку 2009 року після того як 56 країн-членів організації не змогли досягти згоди щодо продовження мандату місії.

Головуюча в ОБСЄ Фінляндія запропонувала відкрити два польових офіси ОБСЄ в Грузії та Південній Осетії, які б підпорядковувалися спеціальному представникові головуючого в ОБСЄ і, як альтернативний варіант, запропонувала продовжити на три місяці діючий мандат для пошуку компромісу. Однак жодне з рішень не було схвалено через позицію Росії, яка виступає проти будь-якого зв’язку між діяльністю місій ОБСЄ в Грузії та Південній Осетії.

Росія на сьогодні залишається єдиною країною-членом ОБСЄ, що визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії.