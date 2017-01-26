Британія оприлюднила законопроект про Brexit, що запускає процес виходу з ЄС

Документ повинен отримати схвалення британського парламенту, передає "Русская служба BBC".

Дебати щодо законопроекту почнуться вже наступного тижня. Очікується, що депутати внесуть доповнення і поправки.

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Кабінет міністрів буде домагатися якнайшвидшого ухвалення закону, щоб встигнути привести в дію 50-ю статтю до кінця березня, як обіцяла Мей раніше.

Уряд був змушений розробити законопроект після того як Верховний суд країни вирішив, що почати процедуру виходу з ЄС не можна без схвалення парламенту. Раніше до такого ж рішення прийшов Високий суд Лондона.

У середу на цьому тижні Мей обіцяла, що уряд опублікує "білу книгу" з остаточним варіантом плану щодо виходу Британії з ЄС. "Білою книгою" в англомовних країнах прийнято називати остаточний варіант документа, що роз'ясняє політику уряду з певного питання.

Багато депутати вимагають опублікувати "білу книгу" до прийняття законопроекту.

Минулого тижня Мей також виступила з програмною промовою, присвяченою планом "брексіту". Вона заявила, що Британія не зможе залишатися в рамках єдиного європейського ринку та митного союзу після виходу з ЄС.

Мей також заявила, що в цілому підтримує ідею безмитної торгівлі з ЄС, але для цього потрібно буде укласти нові угоди з Євросоюзом.

Британський прем'єр також заявила про необхідність контролю над імміграцією з країни ЄС.

У червні минулого року у Великобританії пройшов референдум, на якому велика частина населення країни підтримала "брексит". Це призвело до відставки прем'єр-міністра країни Девіда Кемерона.