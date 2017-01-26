Перші 5 днів в Білому домі: Дональд Трамп назвав світ злим (відео)

20:27, 26 січня 2017
Світ
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І новий президент США збирається діяти відповідно, наприклад - мучити в'язнів.

Перші 5 днів в Білому домі: Дональд Трамп назвав світ злим /

А значить, можна будувати стіну з Мексикою, забороняти в'їзд мігрантів в Америку, виганяти тих, хто вже там оселився, мучити в'язнів в таємних в'язницях ЦРУ.

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Чим відзначився за перший тиждень каденції Дональд Трамп - журналістка ТСН зібрала перші заяви нового американського керівника.

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Теги: #Трамп#президент#відео