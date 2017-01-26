Авіакатастрофа затьмарила День Австралії (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На борту перебували пілот і пасажир, обидва загинули. Причини катастрофи поки що встановлюють.

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Міська влада через трагедію вирішили скасувати розважальне шоу, приурочене до Дня Австралії.

Відвідати його, за прогнозами, повинні були 300 тисяч глядачів.