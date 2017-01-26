Авіакатастрофа затьмарила День Австралії (відео)
20:54, 26 січня 2017Світ
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У місті Перт на південному заході країни в річку впав невеликий літак. Момент падіння зняли на відео очевидці.
REUTERS
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
На борту перебували пілот і пасажир, обидва загинули. Причини катастрофи поки що встановлюють.
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Міська влада через трагедію вирішили скасувати розважальне шоу, приурочене до Дня Австралії.
Відвідати його, за прогнозами, повинні були 300 тисяч глядачів.
Тисячі австралійців залишилися без національного свята через авіакатастрофи
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