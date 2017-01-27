Прем'єр Британії: у відносинах з РФ Трампу слід дотримуватися правила "довіряй, але перевіряй"

Про це в ході свого візиту в США на засіданні Республіканської партії у Філадельфії заявила прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, пише The Independent.

"Коли мова йде про Росію, слід пам'ятати приклад президента Рейгана, який під час переговорів з радянським лідером Михайлом Горбачовим діяв за прислів'ям "Довіряй, але перевіряй", - зазначила вона.

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Також, Мей закликала США і Великобританію взаємодіяти з Кремлем "з позиції сили". У разі невдачі країн вона також попередила про можливе "затьмарення Заходу".

"Що стосується президента Путіна, моя порада - співпрацювати, але бути насторожі", - сказала Мей.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 27 січня прийме з візитом прем'єр-міністра Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії Терезу Мей.