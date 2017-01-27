В Італії відновили розслідування проти Берлусконі - ЗМІ

Про це пише газета La Repubblica, яка ознайомилася з матеріалами відомства, передає republic.ru.

За інформацією видання, Берлусконі до листопада 2016 року доручав своєму особистому бухгалтеру Джузеппе Спінеллі виплачувати «чотирьом дівчатам» суми від €2 тисяч до €3 тисяч. Натомість, дівчата повинні були давати неправдиві свідчення в рамках розслідування кримінальної справи, що отримала назву «справа Рубі».

Читайте такожБерлусконі назвав зрежисований Кремлем "референдум" в Криму "демократичним" - ЗМІ

У документах прокуратури сказано, що з вересня 2016 року було зроблено 10 платежів.

Цю кримінальну справу було припинено у липні 2014 року. Тоді суд виправдав Берлусконі і зняв з нього звинувачення у вступі в зв'язок з Карімою аль-Маруг на прізвисько Рубі.