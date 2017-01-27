Ердоган хоче зустрітися з Трампом "без затримок"
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що сподівається зустрітися з президентом США Дональдом Трампом як можна швидше, щоб переглянути турецько-американські відносини.
Про це повідомляє Hurriyet Daily News.
"Моє бажання зустрітися з Трампом без значних затримок. Головне питання, яке ми будемо піднімати, коли зустрінемося - це повторна оцінка турецько-американських відносин в рамках стратегічної концепції.
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Хіба наші стратегічні зв'язку зараз нормально працюють? Ні. Ми повинні зробити їх нормальними", - заявив журналістам Ердоган, повертаючись з Африки 26 січня.
"Ми дві країни-члени НАТО, але не можна сказати, що наш нинішній рівень солідарності є належним країнам НАТО. Звичайно, у зв'язку з цим у нас також є можливість краще зрозуміти, що означали недавні заяви Трампа про НАТО", - додав Ердоган.
Як відомо, Трамп назвав НАТО застарілою організацією, яка належним чином не займається проблемою тероризму.
"Я планую зустрітися з президентом РФ Путіним. Там може бути можливість провести телефонну розмову з Трампом, перш ніж ми зустрінемося віч-на-віч", - сказав він.