У Трампа підтвердили розгляд зняття санкцій з Росії

Про це заявила радник президента США Кілліан Конвей в ефірі Fox News.

"Зняття санкцій знаходиться в стадії розгляду", - зазначила Конвей.

.@KellyannePolls on President Trump's s call with Putin tomorrow: Removing sanctions is under consideration pic.twitter.com/dL0CsywD9P — FOX & friends (@foxandfriends) January 27, 2017

Раніше прес-секретар президента РФ Пєсков сказав, що в Кремлі невідомо про наміри нової адміністрації США зняти санкції з РФ, про що повідомили деякі ЗМІ з посиланням на джерела.

Телеканал CNN з посиланням на представника адміністрації Трампа повідомив, що телефонна розмова лідерів США і Росії запланована на 28 січня.