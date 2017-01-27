У Трампа підтвердили розгляд зняття санкцій з Росії
16:29, 27 січня 2017Світ
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Адміністрація Трампа обговорює можливе послаблення санкцій, введених проти Росії.
REUTERS
Про це заявила радник президента США Кілліан Конвей в ефірі Fox News.
"Зняття санкцій знаходиться в стадії розгляду", - зазначила Конвей.
.@KellyannePolls on President Trump's s call with Putin tomorrow: Removing sanctions is under consideration pic.twitter.com/dL0CsywD9P— FOX & friends (@foxandfriends) January 27, 2017
Раніше прес-секретар президента РФ Пєсков сказав, що в Кремлі невідомо про наміри нової адміністрації США зняти санкції з РФ, про що повідомили деякі ЗМІ з посиланням на джерела.
Телеканал CNN з посиланням на представника адміністрації Трампа повідомив, що телефонна розмова лідерів США і Росії запланована на 28 січня.
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