У Трампа підтвердили розгляд зняття санкцій з Росії

16:29, 27 січня 2017
Світ
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Адміністрація Трампа обговорює можливе послаблення санкцій, введених проти Росії.

REUTERS

Про це заявила радник президента США Кілліан Конвей в ефірі Fox News.

"Зняття санкцій знаходиться в стадії розгляду", - зазначила Конвей.

Раніше прес-секретар президента РФ Пєсков сказав, що в Кремлі невідомо про наміри нової адміністрації США зняти санкції з РФ, про що повідомили деякі ЗМІ з посиланням на джерела.

Телеканал CNN з посиланням на представника адміністрації Трампа повідомив, що телефонна розмова лідерів США і Росії запланована на 28 січня.

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Теги: #Росія#санкції#Трамп