Французів позбавили безлімітних напоїв

З цієї п'ятниці ресторани не зможуть пропонувати своїм клієнтам безлімітний доступ до солодких напоїв за фіксовану ціну або безкоштовно, пише Русская служба BBC.

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Йдеться про популярну в ресторанах швидкого харчування практиці, коли клієнт платить тільки за склянку і може необмежену кількість разів його наповнити. Іноді така система діє в їдальнях.

Заборона стосується всіх видів прохолодних напоїв, що містять цукор або підсолоджувачі. Сюди ж відносяться різні спортивні напої.

Така система поширена і в інших країнах Європи, включаючи Британію.

За даними Євростату, рівень ожиріння у Франції у дорослих людей становить 15,3% - це трохи нижче середнього для Європи - 15,9%. Однак у віці старше 30 років від ожиріння страждають майже 57% французів і 41% француженок.