Трамп підписав указ про посилення перевірок іммігрантів

Про це повідомляє РБК з посиланням на Associated Press. Мета документа, за словами американського лідера, - відгородити країну від терористів.

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«Ми встановлюємо нові заходи перевірки, які покликані захистити США від радикальних ісламських терористів. Ми не хочемо, щоб вони з'являлися тут. Ми хочемо гарантувати те, що ми не приймаємо в свою країну ті самі загрози, проти яких наші чоловіки і жінки борються за кордоном», - сказав Трамп.

За словами Трампа, він хоче приймати в США тільки тих, хто підтримує країну.

Про які саме заходи йдеться, американський президент не уточнив.