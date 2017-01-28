Трамп підписав указ про "перебудову" Збройних сил

Новий указ Трамп підписав у Пентагоні після церемонії приведення до присяги нового міністра оборони Джеймса Меттіса, передає Associated Press.

За словами Трампа, указ про Збройні сили включає заходи по будівництву нових літаків, кораблів і засобів для чоловіків і жінок у формі.

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Трамп також заявив, що «перебудова», покликана «запевнити в тому, що військові за принесені ними жертви отримають підтримку з боку держави», пише CNN.

На початку грудня Трамп виступив з критикою вартості винищувачів F-35, які планував закупити Пентагон. Він заявив, що після його вступу на посаду президента «мільярди доларів можуть і будуть заощаджені» на військових та інших закупівлі США.