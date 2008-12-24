Росія готова представляти інтереси Абхазії в третіх країнах.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та преси МЗС РФ, відповідний меморандум сьогодні в Москві підписали міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ і міністр закордонних справ Абхазії Сергій ШАМБА.

«Російська сторона висловлює готовність Російської Федерації представляти інтереси Республіки Абхазія в третіх державах за допомогою дипломатичних представництв Російської Федерації. Ця діяльність здійснюватиметься на основі застосовних норм міжнародного права і відповідних домовленостей з державами перебування», - говориться в меморандумі.

Окрім цього, Росія докладатиме зусилля з метою поступального розвитку відносин Республіки Абхазія з третіми державами, а також її участі в діяльності міжнародних організацій і конференцій як універсального, так і регіонального характеру. Російська сторона сприятиме вступу Абхазії до міжнародних організацій, членом яких є РФ.

Також сторони в своїй зовнішньополітичній діяльності виходять з обопільної зацікавленості у визнанні третіми державами незалежності Абхазії, встановленні дипломатичних відносин або інших форм співпраці з нею.

Згідно з документом, Росія надаватиме Абхазькій стороні підтримку в надання інформації з різних аспектів міжнародних відносин; сприяння розвитку нормативно-правової бази Абхазії в галузі міжнародних відносин; сприяння в підготовці професійних кадрів для сфери міжнародних відносин тощо.