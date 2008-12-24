Гіларі Клінтон поверне Держдепартаменту колишній вплив

Гіларі Клінтон має намір збільшити вплив Державного департаменту США, повідомляє The New York Times з посиланням на джерела, близькі до перехідної адміністрації Барака Обами. Обама, який посяде президентство 20 січня, висунув колишню першу леді на пост державного секретаря.

За Джорджа Буша вплив Державного департаменту, особливо коли ним керував Колін Пауелл, помітно зменшився. Значною мірою на формування зовнішньополітичного курсу впливали Пентагон, офіс віце-президента Діка Чейні і навіть розвідувальні відомства. Тепер дипломатичне відомство повинне стати впливовішим, яким воно було за Клінтона.

Крім того, Клінтон розраховує на збільшення ролі Держдепу в економіці: в період адміністрації Буша на цьому напрямку домінувало міністерство фінансів. Майбутній держсекретар одержала консультацію від Лори Д`андреа Тайсон (Laura D`Andrea Tyson), яка була економічним радником чоловіка Гіларі, 42-го президента США Білла Клінтона.

Найближчими помічниками Клінтон стануть Джейкоб Лью (Jacob J. Lew) і Джеймс Стайнберг (James B. Steinberg) - обидва вони посядуть посади заступників держсекретаря. В адміністрації Білла Клінтона Лью був керівником адміністративно-бюджетного управління, а Стайнберг - заступником радника президента з національної безпеки.

Лента.ру