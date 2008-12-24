Список загиблих в автокатастрофі в Єгипті

Жертвами великої дорожньої пригоди в Єгипті стали шестеро росіян і одна українка, повідомили РІА Новости в консульському відділі російського посольства в Каїрі.

За уточненими даними російської дипмісії, в результаті автокатастрофи загинули Олександр і Тетяна Гусіни (1963 і 1968 р.н.), Зухра Філіппова (1947 р.н.), Лілія Гафарова (1983 р.н.), Михайло Зернов (1978 р.н.), Віра Хомчик (1958 р.н.). За даними МНС, усі вони приїхали до Єгипту з Петербурга. Також в списку загиблих є громадянка України Наталя Ткаченко (1957 р.н.)

В лікарні Шарм-ель-шейха залишаються дев`ятеро осіб, четверо з яких у тяжкому стані. Зокрема, дві жінки перебувають без свідомості в реанімації, ще одна - в глибокій комі. Двом росіянкам поставили діагноз "перелом хребта".

У понеділок увечері автобус, що перевозив туристів до єгипетського курортного міста Шарм-ель-шейх, виїхав за межі траси і перекинувся за 15 кілометрів від населеного пункту Дахаб. За попередніми даними, причиною ДТП стало перевищення швидкості на небезпечній гірській ділянці.

Раніше, нагадаємо, МНС Росії оприлюднило повний список потерпілих в результаті аварії, в якому було 22 особи:

1. Зернов Михайло (05.06.1978 р.н.), м. Санкт-Петербург

2. Субаєва Наталія (29.10.1979 р.н.), м. Санкт-Петербург

3. Яковенко Людмила (31.03.1978 р.н.), м. Свердловськ

4. Калініна Людмила, м. Москва

5. Гафарова Лілія, м. Санкт-Петербург

6. Тарасенко Зоя, м. Санкт-Петербург

7. Тарасенко Володимир, м. Санкт-Петербург

8. Гусєва (Гусіна) Тетяна, м. Санкт-Петербург

9. Гусєв (Гусін) Олександр, м. Санкт-Петербург

10. Філіппова Зухра, м. Санкт-Петербург

11. Самсонова Марія, м. Санкт-Петербург

12. Назарян Анастасія, м. Санкт-Петербург

13. Хончик (Хомчик) Віра, м. Санкт-Петербург

14. Гнитюк Тетяна, м. Південно-Сахалінськ

15. Обухова Антоніна, м. Санкт-Петербург

16. Михайлова Людмила, м. Санкт-Петербург

17. Анікіна Любов, Московська область

18. Анікін Микола, Московська область

19. Ткаченко Марія, Україна (1982 р.н.)

20. Ткаченко Наталя, Україна (1957 р.н.)

21. Сарунас Ванінас, Латвія

22. Данголе Ваніна, Латвія.