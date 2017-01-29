Заборона на в'їзд в США не стосуватиметься власників грін-карт - Білий дім

Про це глава апарату президента США Рейнс Прібус заявив в інтерв'ю каналу Ен-бі-сі, передає Бі-Бі-Сі.

У той же час він повідомив, що тих, у кого в паспорті багато відміток про відвідування країн, що увійшли в чорний список, при в'їзді в США будуть перевіряти більш ретельно.

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"Якщо ви подорожуєте туди і назад (між США і зазначеними сімома країнами - ред.), то вас піддадуть подальшим перевіркам", - сказав він.

Прібус також додав, що всі громадяни зазначених країн, включаючи тих, хто має громадянство США, можуть бути піддані додатковим процедурам перевірки.

Таким чином Прібус спростував зроблену раніше заяву прес-секретаря міністерства внутрішньої безпеки США Джилліан Крістенсен, яка заявила, що заборона буде введена і щодо володарів грін-карти.

Також глава адміністрації президента відкинув закиди в тому, що введення заборони викликало хаос. За його словами, в суботу в США в'їхали 325 тис. осіб, лише 109 з них були затримані.

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Питання про власників грін-карт виник після того, як президент Трамп підписав указ про заборону на в'їзд в країну на 90 днів громадянам семи країн, які в адміністрації США розглядають як гнізда міжнародного тероризму: Ірану, Іраку, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі та Судану.

Цей указ також призупиняє прийом біженців на 120 днів і забороняє на невизначений строк прийом біженців з Сирії.

Обмеження, як сказано, не торкнуться біженців, що рятуються від релігійного переслідування у себе на батьківщині, в першу чергу християн.