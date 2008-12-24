CША підпишуть Хартію про стратегічне партнерство з Грузією

Державний департамент США підтвердив, що США підпишуть Хартію про стратегічне партнерство з Грузією.

Як передає власний кореспондент УНІАН, Держдеп США повідомляє, що зараз триває обговорення тексту двосторонньої угоди між США та Грузією, яка поглибить співпрацю і допоможе Грузії просувати демократичні, ринкові та оборонні реформи, а також сприятиме євроатлантичній інтеграції Грузії.

Президент Грузії Михаїл СААКАШВІЛІ 22 грудня зробив заяву для преси щодо наміру підписати Хартію з США.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня у Вашингтоні міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО та держскретар США Кондоліза РАЙС підписали Хартію про стратегічне партнерство України і Сполучених Штатів Америки.