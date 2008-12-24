Путін підклав «потрійну свиню» Заходу - Daily Mail

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін підклав «потрійну свиню» країнам Заходу, і зокрема, Великій Британії своїми публічними погрозами і провокаціями, заявляє газета The Daily Mail.

Як пише автор статті, багато дій глави російського уряду можуть ще більше зіпсувати відносини з Британією і США. Перш за все, це можливий дефіцит газу через невирішені проблеми з Україною, загроза поставити Ірану ракети С-300 і поправки в Конституцію про збільшення президентського терміну.

Газета.Ru