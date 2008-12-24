Бюджет Росії на 2009 рік вперше за 10 років стане дефіцитним

Державний бюджет Росії на 2009 рік вперше за останні 10 років стане дефіцитним, дефіцит покриватиметься за рахунок коштів резервного фонду.

Про це повідомив помічник Президента РФ Аркадій ДВОРКОВИЧ, передає РІА «Новости».

“Так, безумовно, буде", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи буде бюджет верстатися з дефіцитом.

А.ДВОРКОВИЧ не зміг назвати конкретні цифри, сказавши, що є різні розрахунки.

“Дефіцит викликаний падінням цін на нафту, перш за все, (тому) абсолютно логічне використання коштів резервного фонду для покриття дефіциту бюджету", - зазначив помічник Президента РФ, нагадавши, що резервний фонд створювався саме для цих цілей.

Окрім цього, А.ДВОРКОВИЧ не виключив, що Росії доведеться вдатися до зовнішніх ринкових запозичень для подолання наслідків глобальної фінансової кризи, проте запевнив, що не йдеться про запозичення у Міжнародного валютного фонду й інших подібних організацій.

“Теоретичну можливість (запозичень) не виключаємо", - А.ДВОРКОВИЧ.

За його словами, не йдеться про можливі запозичення найближчим часом, оскільки світова фінансова система сама перебуває у поганому стані.

“Поки ринки перебувають у поганому стані - у найближчі декілька місяців це не актуально", - пояснив він.

А.ДВОРКОВИЧ підкреслив, що не йдеться про запозичення в міжнародних фінансових організаціях. "Йдеться про ринкові запозичення тільки", - сказав він.