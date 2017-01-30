"Людина в капелюсі": проти провідника смертників в аеропорту Брюсселя завели справу

Про це пише Русская служба BBC.

Бельгієць марокканського походження був заарештований у квітні 2016 року в Брюсселі, де йому пред'явлені звинувачення в причетності до терактів в аеропорту і метро бельгійської столиці.

У Франції Абріні, також відомого як "людина в капелюсі", підозрюють у причетності до організації низки нападів в Парижі в листопаді 2015 року, жертвами яких стали 130 осіб.

Раніше стало відомо, що бельгійська влада на один день передали Абріні Франції. За словами адвокатів Абріні, поки його не допитували.

Незабаром після арешту Абріні зізнався, що людина з відеокамер в компанії двох смертників в аеропорту Брюсселя незадовго до вибухів, - це він.

На записах камер спостереження видно, як підозрюваний, одягнений у світлу куртку, світло-блакитну сорочку і капелюх, йде поруч з двома смертниками по залу аеропорту, штовхаючи перед собою візок з багажем.

Читайте такожСвітові лідери засудили антиіммігрантський указ Трампа

Два вибухи прогриміли в міжнародному аеропорту Брюсселя вранці 22 березня 2016 року. Третій вибух стався трохи пізніше на станції метро "Маальбек".

Відповідальність за атаки в Парижі і Брюсселі взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".