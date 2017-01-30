Прокурор штату Вашингтон подасть на Трампа до суду через указ про мігрантів

Про це повідомляється на сайті прокуратури штату Вашингтон, передає Медуза.

На думку Фергюсона, указ порушує низку положень Конституції США, в тому числі про рівність перед законом і однакове ставлення уряду до всіх релігій.

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Відповідачами за позовом будуть президент Трамп, високопосадовці з його адміністрації та міністерство внутрішньої безпеки США, якому підпорядковується прикордонна служба. Текст заяви буде опублікований 30 січня.

Фергюсон повідомив, що також подав позов про тимчасове зупинення дії указу.

Раніше Фергюсон і прокурори 15 інших штатів виступили із засудженням указу Трампа і пообіцяли зробити все можливе для його скасування.

Згідно із заявою, дії президента «розділяють родини у Вашингтоні, шкодять тисячам жителів Вашингтона, руйнують економіку Вашингтона, завдають шкоди компаніям із Вашингтона і суперечать суверенним інтересам Вашингтона — залишатися гостинним місцем для мігрантів та біженців».

Нагадаємо, в неділю Трамп випустив спеціальну заяву щодо ситуації, звинувативши ЗМІ в невірній інтерпретації його заборони. «Щоб все роз'яснити, це не заборона для мусульман, як помилково повідомляють медіа», – цитує прес-реліз ABC News.

За словами президента, заборона пов'язана з боротьбою з тероризмом і з заходами безпеки в країні, а не з релігією. Він нагадав, що у світі ще понад 40 країн з переважно мусульманським населенням, яких ця заборона не торкнулася. За його словами, аналогічна заборона ввів президент Барак Обама в 2011 р., коли на півроку призупинив видачу віз іракцям.