Медведєв: якщо Україна не платитиме, ми використаємо весь арсенал...

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що у разі несплати Україною газового боргу Росія вимушена буде припинити його постачання.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав провідним російським телеканалам.

«Ви знаєте, у нас немає мети щось перекривати. Наша мета – одержати гроші. Але якщо Україна не платитиме, ми використовуватимемо весь арсенал можливостей. Це цілком очевидно, тут жодних ілюзій бути не може, – природно, при виконанні всіх наших зобов`язань стосовно споживачів в інших країнах, зокрема й у Європі», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ, відповідаючи на питання, чи буде перекрито газ для України у разі несплати.

«Замість того, щоб створювати борги і потім не платити за ними, краще б всі сили спрямували на те, щоб розплатитися, знайшли б якийсь ефективний спосіб. Ні, намагаються вигадувати щось, різні позиції займають. Іноді просто соромно за цим всім дивитися. Гроші повинні заплатити до останнього рубля, якщо не хочуть, щоб їхня економіка кінець кінцем наразилася на санкції та вимоги з боку Російської Федерації. Неможливо так далі продовжувати. Хай гроші всі заплатять», - наголосив він.

При цьому Д.МЕДВЕДЄВ висловив надію, що «все ж таки українські політики в цьому сенсі ухвалять необхідні рішення, розплатяться за боргами, і ми в Новий рік увійдемо хоча б з цією позицією, очищеною від нашарувань минулого».

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив на прес-конференції, що питання з врегулюванням заборгованості вирішене, і висловив надію, що контракт про поставки газу до України в 2009 році найближчим часом буде підписано.

"Для розрахунків за частину боргу за газ ми використовуємо валютні резерви Національного банку. 800 мільйонів доларів було заплачено з резервних фондів, більш як 20 мільйонів - інкасована виручка НАК "Нафтогаз", частину боргу реструктуровано на січень-лютий і, таким чином, на сьогодні це питання вирішене", - сказав В.ЮЩЕНКО.

Раніше офіційний представник російського холдингу Сергій КУПРІЯНОВ повідомляв, що "Газпром" і "Нафтогаз України" 24 грудня продовжать переговори щодо поставок газу і врегулювання заборгованості української сторони.

Сьогодні, 24 грудня, С.КУПРІЯНОВ заявив, що НАК «Нафтогаз України» повідомив «Газпром» про неможливість в повному обсягу заплатити борг за поставлений газ до кінця цього року.