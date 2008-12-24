Медведєв: Росія відстоюватиме свої інтереси, в тому числі й силою

Росія відстоюватиме свої інтереси усіма доступними засобами, зокрема з використанням сили, заявив Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ провідним російським телеканалам.

Як передає власний кореспондент УНІАН, він наголосив, що «інтереси Росії мають забезпечуватися усіма доступними засобами, це моє глибоке переконання. Перш за все, міжнародно-правовими засобами, в рамках міжнародних інституцій, таких як Організація Об`єднаних Націй, регіональних структур, в яких ми беремо участь. Але в необхідних випадках – і за рахунок силової компоненти».

За словами Д.МЕДВЕДЄВА, в світі величезна кількість внутрішніх конфліктів, світ містить дуже значне число загроз: і тероризм, і міжнародна злочинність.

“На всі ці виклики ми повинні бути готові дати відповідь, у необхідних випадках – і достатньо жорстку, силову відповідь, в іншому разі ми не зможемо забезпечити суверенітет нашої держави”, - підкреслив він.

У той же час, сказав Д.МЕДВЕДЄВ, це не означає, що «ми повинні захоплюватися тільки однією компонентою».

“Навпаки, ми повинні намагатися знайти приводи для компромісів, для досягнення домовленостей з різноманітними силами у світі. Якщо, звичайно, вони не виступають з відкритою агресією проти Російської Федерації”, - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Як зазначив Президент РФ, незважаючи на те, що йому цілком комфортно спілкуватися з колегами за кордоном, іноді відчувається спроба поставити Росію на місце. «І якщо якийсь час назад, коли Росія була в іншій ситуації, такі спроби ще десь могли пройти, то в сьогоднішній ситуації, в поточному житті це просто неприпустимо», - заявив він.

“Якщо мова піде про посягання на життя і гідність російських громадян, позиція Росії, звичайно, буде гранично простою і розумно жорсткою. Ми будемо, і я про це неодноразово говорив, відстоювати і захищати інтереси наших громадян у будь-якому місці, де б вони не знаходилися. І в цьому немає ніякого порушення міжнародного правопорядку. Це обов`язок будь-якої країни і будь-якого лідера», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.