Сербія дозволила Росії купити місцевих нафтовиків
Медведєв назвав угоди епохальними
Росія і Сербія за підсумками двосторонніх переговорів Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА і Президента Сербії Бориса ТАДИЧА підписали сьогодні в Кремлі нафтогазові угоди.
Як передає власний кореспондент УНІАН, підписаними документами передбачається придбання російською "Газпромнефтью" 51% акцій сербського держпідприємства "Нафтова індустрія Сербії" (NIS), будівництво сербської гілки газопроводу "Південний потік" і добудова підземного газосховища "Банатські Двір".
Д.МЕДВЕДЄВ назвав епохальними підписані сьогодні угоди з Сербією.
“Ці три ключові проекти, про які ми домовилися і які були підписані, відносяться до таких, по суті, епохальних подій", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.
Він переконаний, що 2009 рік створить нові можливості щодо розвитку економік Росії і Сербії, забезпечення енергетичної безпеки двох країн і Європи в цілому.
У свою чергу, Б.ТАДИЧ підкреслив, що Сербія і Росія будуть зв`язані підписаними угодами.
“Таким чином, йдеться про довгострокове постачання Сербії газом, йдеться про виробництво нафтопродуктів для всієї південно-східної Європи, збереження рівня життя громадян і збереження робочих місць для наших людей", - підкреслив Б.ТАДИЧ.
Сума угоди щодо купівлі контрольного пакету NIS становить 400 мільйонів євро. Крім того, російська сторона додатково вкладе в розвиток підприємства до 2012 року не менше півмільярда євро. Протокол про продаж акцій NIS був підписаний сторонами в січні 2008 р.
Операція з акціями NIS, як очікується, завершиться до 1 травня 2009 року. Після підписання договору купівлі-продажу "Газпром нафта" має отримати дозвіл з боку сербського Антимонопольного комітету, який може розглядати заявку протягом 130 днів.