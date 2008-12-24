Сербія дозволила Росії купити місцевих нафтовиків

Росія і Сербія за підсумками двосторонніх переговорів Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА і Президента Сербії Бориса ТАДИЧА підписали сьогодні в Кремлі нафтогазові угоди.

Як передає власний кореспондент УНІАН, підписаними документами передбачається придбання російською "Газпромнефтью" 51% акцій сербського держпідприємства "Нафтова індустрія Сербії" (NIS), будівництво сербської гілки газопроводу "Південний потік" і добудова підземного газосховища "Банатські Двір".

Д.МЕДВЕДЄВ назвав епохальними підписані сьогодні угоди з Сербією.

“Ці три ключові проекти, про які ми домовилися і які були підписані, відносяться до таких, по суті, епохальних подій", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він переконаний, що 2009 рік створить нові можливості щодо розвитку економік Росії і Сербії, забезпечення енергетичної безпеки двох країн і Європи в цілому.

У свою чергу, Б.ТАДИЧ підкреслив, що Сербія і Росія будуть зв`язані підписаними угодами.

“Таким чином, йдеться про довгострокове постачання Сербії газом, йдеться про виробництво нафтопродуктів для всієї південно-східної Європи, збереження рівня життя громадян і збереження робочих місць для наших людей", - підкреслив Б.ТАДИЧ.

Сума угоди щодо купівлі контрольного пакету NIS становить 400 мільйонів євро. Крім того, російська сторона додатково вкладе в розвиток підприємства до 2012 року не менше півмільярда євро. Протокол про продаж акцій NIS був підписаний сторонами в січні 2008 р.

Операція з акціями NIS, як очікується, завершиться до 1 травня 2009 року. Після підписання договору купівлі-продажу "Газпром нафта" має отримати дозвіл з боку сербського Антимонопольного комітету, який може розглядати заявку протягом 130 днів.