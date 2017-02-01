Прем'єр-міністр Іраку відмовився забороняти в'їзд до країни громадянам США

Про це повідомляє republic.ru з посиланням на The Wall Street Journal.

Як заявив прем'єр-міністр, заборона на в'їзд американців тільки зашкодить Іраку, так як в країні під контролем США проводиться антитерористична операція проти ІДІЛ. Аль-Абаді також згадав, що економіка країни почала зростати після багаторічного конфлікту з США.

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31 січня у відповідь на указ Трампа Іран припинив видавати візи громадянам США.

Раніше повідомлялося про схвалення парламентом Іраку заборони на в'їзд у країну для американців, що стало відповіддю на іммігрантський указ президента США Дональда Трампа, що передбачає 90-денну заборону на в'їзд у США громадянам Іраку, Сирії, Ірану, Судану, Лівії, Ємену і Сомалі, а також призупинення програми США з прийому біженців на 120 днів.