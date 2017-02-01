Кандидат у канцлери ФРН Шульц виступив проти зняття санкцій з Росії

В інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke, опублікованому в середу, 1 січня, Шульц висловив упевненість, що Європа повинна встати на захист ліберальних цінностей.

Про це повідомляє DW.

"Те, що робить Трамп, - не по-американськи", - заявив Шульц, додавши, що Сполучені Штати, як ніяка інша країна в світі, завжди були поборниками освіти, демократії і свободи.

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"Якщо Трамп вирішив зруйнувати ці цінності, то я, ставши канцлером, скажу йому: "Це не політика Німеччини і Європи", - підкреслив Шульц.

Німецький політик попередив, що санкції проти Москви можуть бути скасовані тільки після того, як обидві сторони конфлікту на сході України, на практиці реалізують мінські домовленості.

"Ми повинні чітко сказати Путіну, що Росія зобов'язана захищати і поважати міжнародне право", - підкреслив Шульц.

Правління Соціал-демократичної партії Німеччини висунула колишнього голову Європейського парламенту Мартіна Шульца кандидатом у федеральні канцлери від СДПН. В підтримку 61-річного Шульца 29 січня проголосували всі учасники засідання правління.