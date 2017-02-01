Ле Пен відмовилася повернути €300 тисяч на вимогу Європарламенту

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на The Guardian.

За даними розслідування, яке санкціонувало Європейське бюро по боротьбі з шахрайством, в період з 2011 по 2012 рік Ле Пен незаконно виплачувала зарплату членам своєї партії з коштів, які повинні були бути використані тільки співробітниками Європарламенту для оплати послуг помічників.

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Зазначається, що Ле Пен не визнала провину і назвала вимога повернення коштів підступами своїх політичних супротивників.

За словами одного з чиновників, несплата може призвести до того, що з її місячної депутатської зарплати будуть утримувати певну суму в рахунок погашення боргу. В цілому сума витрат може сягнути €7 тис. кожен місяць.