США змінять указ про мігрантів заради власників грін-карт

Про це заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

1 лютого Спайсер уточнив, що власникам грін-карт не потрібно подавати таку заявку, вони можуть потрапити в США безперешкодно. Відповідні зміни будуть внесені в указ президента.

Читайте такожСан-Франциско оскаржить в суді указ Трампа про "міста-притулки"

Нагадаємо, 27 січня президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким всі програми прийому біженців припиняються на 120 днів, а громадянам семи мусульманських країн забороняється в'їзд до США на 90 днів.

Рішення Трампа викликало багатотисячні протести по всій Америці. Одним із найбільш суперечливих положень було те, що власники грін-карт з мусульманських країн, що фігурують в указі, також потрапили під заборону, хоча наявність грін-карти фактично означає дозвіл постійно проживати в США.

Згодом у Білому домі пояснили, що власники грін-карт можуть потрапити в США на термін до 90 днів, подавши заявку по програмі безвізового в'їзду.