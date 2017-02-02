США змінять указ про мігрантів заради власників грін-карт
Власники грін-карт з семи мусульманських країн, громадянам яких заборонений в'їзд до США, можуть вільно відвідувати Америку.
Про це заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
1 лютого Спайсер уточнив, що власникам грін-карт не потрібно подавати таку заявку, вони можуть потрапити в США безперешкодно. Відповідні зміни будуть внесені в указ президента.
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Нагадаємо, 27 січня президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким всі програми прийому біженців припиняються на 120 днів, а громадянам семи мусульманських країн забороняється в'їзд до США на 90 днів.
Рішення Трампа викликало багатотисячні протести по всій Америці. Одним із найбільш суперечливих положень було те, що власники грін-карт з мусульманських країн, що фігурують в указі, також потрапили під заборону, хоча наявність грін-карти фактично означає дозвіл постійно проживати в США.
Згодом у Білому домі пояснили, що власники грін-карт можуть потрапити в США на термін до 90 днів, подавши заявку по програмі безвізового в'їзду.