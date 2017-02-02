Трамп обірвав телефонну розмову з прем'єром Австралії через "дурну" угоду щодо біженців

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на The Washington Post.

Трамп назвав цю розмову "найгіршою" з усіх, які у нього були з світовими лідерами в той день (в суботу, саме тоді Трамп проводив бесіду з Путіним), і закінчив його раніше, ніж планувалося. Видання зазначає, що президент США обірвав розмову на 25-й хвилині, хоча планувалося, що він триватиме годину.

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Суперечка між лідерами сталася після того, як Тербулл спробував домогтися від Трампа підтвердження того, що США візьмуть з Австралії 1250 біженців, як це передбачено угодою, підписаною попередньою американською адміністрацією.

У середу Трамп висловив своє обурення з приводу угоди в Твіттері.

"Ви в це вірите? Адміністрація Обами погодилася прийняти тисячі нелегальних мігрантів з Австралії. Чому? Я вивчу цю дурну угоду", - написав він.

Прем'єр Австралії, повідомляє New York Times, відмовився коментувати деталі телефонного дзвінка і його тривалість, проте визнав, що розмова була "відвертою".